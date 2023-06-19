Длина дорожного участка составит 115 метров.

Длина дорожного участка составит 115 метров.Власти российской столицы пристально следят за развитием городской дорожной сети, ведь именно она обеспечивает жизнедеятельность многомиллионного мегаполиса. Безусловно, транспортная система Москвы является одной из самых лучших в Европе, она отвечает высоким требованиям комфорта и безопасности.В городе модернизируются действующие дорожные объекты, а также строятся новые. Например, в районе Богородска появится дорога длиной 115 метров. Ее проложат возле пересечения проектируемых проездов №7926 и №7927.По новой дороге будет организовано двухстороннее автомобильное движение. В пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов уточнили, что проект строительства участка улицы местного значения уже согласован.Глава ведомства Анна Яковлева подчеркнула, что на дорожном участке проложат тротуары для пешеходов. Кроме того, специалисты оборудуют на улице остановочный павильон для наземного общественного транспорта."В соответствии с проектными решениями также запланировано устройство разворотной площадки и автобусной остановки с заездным карманом, установка дорожных знаков и нанесение разметки", – отметила руководитель Москомэкспертизы.Параллельно на дорожном участке длиной 115 метров проведут работы по установке уличного освещения и инженерных коммуникаций. В частности, запланировано устройство систем электроснабжения и водоотведения, в том числе, наружные сети дождевой канализации, смотровые и дождеприемные колодцы.Важно отметить, что работы по развитию дорожной сети проводятся в разных районах Москвы. К примеру, разворотную эстакаду на Киевском шоссе до конца текущего года. Строительные работы продолжаются в районе поселка Селятино. Участок готов на 60 с лишним процентов.По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, протяженность дорожного объекта составит 582 метра. После строительства дороги на примыкающей территории планируется провести озеленение. Ранее об этом сообщали "".