Ее вместе с ребенком вынесли из горящей квартиры. В этот момент женщина уже была без сознания. Как сообщили в МЧС, пожар случился вечером 18 июня в одной из квартир дома №36 Б на улице Ленина.

Ее вместе с ребенком вынесли из горящей квартиры. В этот момент женщина уже была без сознания. Как сообщили в МЧС, пожар случился вечером 18 июня в одной из квартир дома №36 Б на улице Ленина. Когда спасатели прибыли на место, дым заполонил квартиру на первом этаже и подъезд. В горящей квартире сотрудники МЧС обнаружили 48-летнюю