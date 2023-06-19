Авария произошла на 38-ом километре автодороги Владимир-Муром-Арзамас 17 июня. Авария случилась около половины седьмого утра. 59-летний водитель УАЗа двигался в сторону Владимира и не уступил

Авария произошла на 38-ом километре автодороги Владимир-Муром-Арзамас 17 июня. Авария случилась около половины седьмого утра. 59-летний водитель УАЗа двигался в сторону Владимира и не уступил дорогу автобусу марки Сетро. В результате ДТП водитель УАЗа госпитализирован. В автобусе никто не пострадал. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: vk.com/overhearauto33