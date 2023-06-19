Среди соседей 33-ий регион оказался ниже всех.

Владимирская область заняла 61 место в рейтинге РФ по доходам населения. Об этом сообщили .Доля владимирцев, живущих за чертой бедности, превышает 10%. При этом за прошлый год показатель сократился на 1,4%. Интересно, что по сравнению с соседями 33-ий регион оказался ниже всех. Нижегородская область - 18 место, Ярославская - 30, Рязанская - 53, Ивановская - 59.Самыми благополучными признаны Ямало-Ненецкий и Ненецкий АО, а также Москва. Замыкают список Карачаево-Черкессия, Тува и Ингушетия.