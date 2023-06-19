Президентская академия реализует федеральный проект «Содействие занятости».
По данным опроса, проведенного Центральным банком РФ среди 14 тысяч российских работодателей из нефинансовых секторов экономики, в первом квартале текущего года наблюдается нехватка узкопрофильных специалистов в ряде отраслей. В исследовании отмечается, что для решения проблемы дефицита кадров, наниматели готовы индексировать заработную плату ценным работникам, проводить обучение персонала, а также приглашать на должности в организации кандидатов, обладающих актуальными профессиональными знаниями и навыками.
Для того, чтобы помочь работодателям найти нужных специалистов, а соискателям повысить свою конкурентоспособность на рынке труда за счет приобретения современных компетенций, Президентская академия реализует федеральный проект «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», в рамках которого предлагает слушателям бесплатно пройти профпереподготовку или получить дополнительное профессиональное образование по интересующим их программам. Стать участниками образовательной инициативы могут жители всех субъектов России.
Президентская академия, являясь оператором проекта «Содействие занятости», предлагает 1000 бесплатных образовательных программ, при этом для каждого региона набор программ свой – он сформирован с учетом потребностей локального рынка труда. Среди направлений подготовки: государственное и муниципальное управление, бухгалтерский учет и анализ, юриспруденция, дизайн, маркетинг и множество других. Обучение проходит в очном и дистанционном формате. В реализации проекта участвуют 45 региональных филиалов РАНХиГС, а также более 100 партнерских образовательных организаций. Только за 2022 год обучение в Академии прошли 66 тысяч человек, более 50 тысяч из них трудоустроились.
Во Владимирской области проект «Содействие занятости» реализует региональный филиал РАНХиГС. В этом году обучение ведется по по 8 направлениям. Шесть из них - это программы профессиональной переподготовки объемом 256 академических часов:
«Государственная и муниципальная социальная политика»
«Менеджмент (Стратегическое управление организацией)»
«Менеджмент в образовании»
«Управление персоналом организации. Кадровый менеджмент и делопроизводство»
«Экономика»
«Юриспруденция»
Также слушатели могут выбрать 2 программы повышения квалификации, продолжительностью 72 академических часа (2 недели): «Современные методы управленческой деятельности» и «Контрактная система в сфере закупок: актуальные изменения».
По завершению обучения слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке г. Москва или удостоверение о повышении квалификации г. Москва. Оба документа выдаются в электронном виде.
«С февраля 2023 года нам поступило более 150 заявок от жителей Владимирской области. Ежедневно поступают звонки по интересующим вопросам в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».
Наиболее высокий интерес к обучению проявили следующие категории: граждане в возрасте 50+, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, молодежь до 35 лет включительно, относящаяся к категории граждан, которые завершают обучение по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования в текущем календарном году.
Самыми популярными в этом году у участников проекта оказались программы дополнительного профессионального образования профессиональной переподготовки объемом 256 академических часов «Управление персоналом организации. Кадровый менеджмент и делопроизводство» и «Юриспруденция»», - рассказала директор Центра дополнительного образования Елена Ольхова.
В этом году был расширен перечень категорий, которым доступно бесплатное обучение. Это граждане до 35 лет без среднего профессионального и высшего образования, студенты последних курсов вузов и колледжей, а также те, кто после получения диплома или окончания военной службы не трудоустроен 4 и более месяцев. В перечень также включили работников, находящихся под риском увольнения, вне зависимости от возраста. Остаются в программе и самые активные категории – граждане 50+ и молодые мамы: в декрете с детьми до 3-х лет, не трудоустроенные с детьми до 7 лет включительно.
С полным списком программ и правилами подачи документов можно ознакомиться на сайте проекта филиала Президентской академии (https://vlad.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/demografiya.php) и на портале «Работа России». Подробная информация о программах бесплатной переподготовки также размещена в социальных сетях ,,. Ответы на все вопросы, касающиеся переобучения во Владимирском филиале Президентской академии, можно получить по телефонам 8 (4922) 53-26-83, 8 (915) 790-54-98, e-mail: [email protected]
.
Реклама.