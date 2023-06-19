По целевой квоте 83 студента-медика смогут получить специальности «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология».

Во Владимире филиал ПИМУ проведёт День открытых дверей. По целевой квоте 83 студента-медика смогут получить специальности «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология».В 13 часов 24 июня в филармонии ждут абитуриентов и выпускников медколледжей, желающих стать врачами. Участников мероприятия ознакомят с правилами приёма и обучения в медвузе.В региональном минздраве добавили, что приём документов открыт до 10 июля. Подать их можно через «Госуслуги». Справки по телефону: 8(4922)77-85-17.