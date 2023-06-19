Тендер уже выложен на торги.

Во Владимире проект благоустройства парка ДТЮ оценили в 15 млн рублей. Мэрия объявила конкурс.Из технического задания убрали . Проектировщики займутся гидрогеологическими и геодезическими исследованиями, по результатам которых подготовят предложения по сохранению всех водоёмов.«Подрядчик включит в ПСД работы по укреплению берегов, очистку прудов, создание переходов и водопропускных сооружений. Компания также обследует зеленые насаждения сквера на необходимость санитарной вырубки деревьев и кустарников», — указано в техзадании.Дата окончания подачи заявок на аукцион - 26 июня. Победитель торгов должен будет разработать проект до конца года.Реновация объекта будет проходить в три этапа. По итогу на территории должны появиться пешеходные зоны, освещение и малые архитектурные формы. На благоустройство общественного пространства отводится три года.