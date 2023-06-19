Наезд случился сегодня, 19 июня, около 9 утра. Женщина переходила дорогу по нерегулируемой зебре. Водитель Хендай Солярис сбил пешехода возле больницы скорой медицинской помощи на улице

Наезд случился сегодня, 19 июня, около 9 утра. Женщина переходила дорогу по нерегулируемой зебре. Водитель Хендай Солярис сбил пешехода возле больницы скорой медицинской помощи на улице Горького. На фотографии с места происшествия видно, что женщине вызвали врачей. К счастью, обошлось без серьезных травм, сообщили в ГИБДД. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!