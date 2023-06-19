Во Владимире начнется приёмная кампания в филиал Приволжского исследовательского медицинского...

Во Владимире начнется приёмная кампания в филиал Приволжского исследовательского медицинского университета.Приём документов на специалитет начнётся уже 20 июня и продлится до 25 июля для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ, сообщила ресс-служба Правительства Владимирской области.Для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального образования, крайний срок – 10 июля, с 11 по 25 июля для них предусмотрены вступительные испытания. Что касается ординатуры, приём документов будет проводиться с 1 июля по 4 августа, вступительные испытания пройдут с 5 по 10 августа.Приёмная комиссия во Владимире будет работать в актовом зале Городской поликлиники №2 на улице Никитской, 5. Там организовано 3 компьютеризированных рабочих места, где сотрудники ПИМУ окажут помощь и дадут пояснения, если возникли трудности с подачей документов в электронном виде, а также проконсультируют по другим вопросам.Также документы можно подать в электронной форме через ЕПГУ «Поступай в ВУЗ онлайн» и через операторов почтовой связи.В филиале будут открыты целевые и платные места как на специалитете, так и в ординатуре. Так, на специальность «Лечебное дело» предусмотрены 100 бюджетных мест: 65 по целевой квоте для Министерства здравоохранения Владимирской области и 35, тоже целевых, за счёт областного бюджета. Платных мест планируется 80. При этом университет предоставляет скидку на оплату обучения – 15 процентов. По 16 программам ординатуры выделено 61 бюджетное место целевой квоты для регионального Минздрава и 110 платных мест по договорам об образовании.Для приезжих студентов готовятся 50 мест в общежитиях.24 июня во Владимирской областной филармонии состоится День открытых дверей: представители ПИМУ и будущие педагоги лечебного факультета расскажут, как поступить на выбранную специальность.Для абитуриентов пройдут интерактивные мастер-классы: они смогут провести химические опыты, ознакомиться с анатомическим строением человека, научиться правильно измерять давление, определять уровень сахара в крови, проводить сердечно-лёгочную реанимацию и даже ультразвуковую диагностику. Принять участие в мероприятии смогут все желающие.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области, https://www.pxfuel.com