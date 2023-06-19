Последствия космического явления сильнее всего на себе почувствуют метеочувствительные люди.

Во Владимире ожидаются грозы с дождями и мощные магнитные бури. Об этом сообщают синоптики.Осадки прогнозируются на 20, 24, 26, 27, 28 и 29 числа. Средняя температура воздуха в конце июня будет составлять +20 градусов Цельсия. Вдобавок, с 20 по 24 июня горожан ждут сильные магнитные бури.Последствия космического явления сильнее всего на себе почувствуют метеочувствительные люди. Им стоит повременить с физическими нагрузками и дальними поездками, запастись лекарствами, соблюдать диету, а при ухудшении состояния здоровья - обратиться к врачу.