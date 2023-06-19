В результате работ энергетики обнаружили 76 дефектов. Ремонт коммуникаций ведётся на улицах: Усти-на-Лабе, Кирова, Связи, Георгиевской и Фейгина.

Во Владимире в рамках подготовки к новому отопительному сезону проверено уже 43% теплосетей. Об этом рассказали в ПАО «Т Плюс».Начиная со 2 мая проверено 226 км трубопроводов и завершены 123 опрессовки. В городе прошли гидравлические испытания, проверяются тепловые сети первой и третьей очереди от Владимирской ТЭЦ-2, а также от котельной в Юрьевце.В результате работ энергетики обнаружили 76 дефектов. Ремонт коммуникаций ведётся на улицах: Усти-на-Лабе, Кирова, Связи, Георгиевской и Фейгина.Напомним, что с точным графиком отключения горячей воды во время летней ремонтной кампании можно ознакомиться по .