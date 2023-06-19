Временная остановка подачи газа связана с ремонтными работами, объяснили в мэрии. 27 июня с 9 до 16 часов будет полностью остановлена подача газа по адресам: улица Урицкого, дома № 10, 17-35

Временная остановка подачи газа связана с ремонтными работами, объяснили в мэрии. 27 июня с 9 до 16 часов будет полностью остановлена подача газа по адресам: улица Урицкого, дома № 10, 17-35 (нечетная сторона), улица Клязьменская (все дома), Годова Гора (все дома). Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства. Прокомментируйте новость