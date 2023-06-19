Во Владимире прошел фестиваль водного спортивного отдыха для собак. И фестиваль водного...

Во Владимире прошел фестиваль водного спортивного отдыха для собак.И фестиваль водного спортивного отдыха во Владимире организовали для собак. В рамках корги-встреч на водные борды встали больше десяти четверолапых участников.Татьяна Ванькина, организатор корги-встреч во Владимире:- Попробовали год назад в первый раз с корги сесть. И Купер так спокойно к этому отнесся, что я подумала: отличная идея. Мы съездили в Москву, на большой корги-заплыв, там около 50 собак заплывало. И потом я перенесла эту идею во Владимир. Моя собака сидит спокойно. У него есть жилет. Он не прыгает с сапа. Просто ходит вперед-назад. А есть собаки, которые сразу заныривают. И их нужно будет вытаскивать.Татьяна Ванькина - организатор корги-встреч во Владимире. Ежегодно в областном центре проходят пикники, фестивали и даже показы мод с участием корги. На этот раз питомцы вместе со своими хозЯевами участвовали в водных спортивных соревнованиях. Правда, от корги требовалось только сидеть смирно и не топить судно. Вёслами работали хозЯева. Для них же состоялись регаты с участием яхт и парусных катамаранов. Соревнования были напряженными, рассказывает турист Андрей Волков.Андрей Волков, турист:- Ситуация была, как всегда сложная, на Содышке. Из каждого залива дует свой ветер. И были шквальные ветра и были сильные ветра. Было стремно и сложно. Поэтому менялась ситуация при заездах. То один выйдет вперед, то второй выйдет вперед.А в завершение вечера на Содышке состоялся парад светящихся сапов. Участники заплывов украсили себя и свои доски огоньками. Поэтому атмосфера на водохранилище была по-настоящему волшебной.