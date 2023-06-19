Во Владимире завершился второй сезон проекта Мастерская муниципального управления, который...

Во Владимире завершился второй сезон проекта "Мастерская муниципального управления", который позволил студентам поближе познакомиться с профессией госслужащего. Об итогах сессии - Федор Лалакин.За месяц учебы в "Мастерской муниципального управления" студенты-старшекурсники познакомились с работой исполнительных и законодательных органов власти, обсудили роль молодежи в развитии местного самоуправленияАлексей Лызлов. куратор проекта, депутат владимирского горсовета:- Многие из ребят сейчас учатся на специальности юриспруденция, муниципальное управление и многие из них будущие что называется чиновники и депутаты. Как бы сегодня, мы предлагаем ребятам посмотреть вот уже сейчас, будучи студентами первых, вторых, третьих курсов, как работают администрация, как она взаимодействует и депутатским корпусом, как взаимодействует с жителями и так далее.Также ребята смогли поработать над собственными проектами. Из 20 работ на суд жюри в финале были представлены 7 наиболее интересныхОльга Хохлова, сенатор Совета Федерации:- Мне действительно очень нравятся проекты, они приближенные к жизни, если в первую волну у нас были разные совершенно проекты, такие хотелки молодежные, то сегодня, они такие социально направленные ну не только для молодежи, для общества, для нашего региона, для города. Есть проекты, которые я взяла на заметку, чтобы попробовать с коллегами на федеральном уровне действительно их обсудить.По решению конкурсной комиссии победил совместный проект студентки ВлГУ Варвары Макаровой и учащейся РАНХиГС Александры Сорокиной. Они предложили оснастить достопримечательности города стойками с тифлокомментариями и макетами построек, а светофоры на переходах сделать "говорящими", чтобы слабовидящим людям было проще ориентироваться на переходах. Девушки познакомились на "Мастерской". И в процессе объединили свои проекты, потому что цель была, как оказалось, одна.Варвара Макарова. студентка ВлГУ:- Мы в шоке если честно мы не думали, что так все получится, потому что мы работали вместе над проектом дня три, мы знакомы дня три и не думали, что так сработаемся и все у нас получится))Александра Сорокина, студентка владимирского филиала РАНХиГС:- Это был правда неожидаемый результат, но эмоции от этого не поубавились, наоборот прибавиться еще больше инициативы продолжать, разрабатывать и реализовывать свой проект в жизнь.Все участники "Мастерской муниципального управления" получили сертификаты об обучении. Это, своего рода, приглашение пройти практику в муниципальных органах власти. Победителям вручили дипломы и памятные подарки.Федор Лалакин, Александр Голубев, "Вести Владимир".