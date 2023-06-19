Во Владимирской области больной сахарным диабетом долгое время не был обеспечен льготными...

Во Владимирской области больной сахарным диабетом долгое время не был обеспечен льготными лекарствами.Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению жителя города о несвоевременном его обеспечении льготным лекарственным препаратом и медицинскими изделиями.Установлено, что заявитель с 2017 года состоит на учете с диагнозом «сахарный диабет II типа» в медицинском учреждении - ООО «Эльче». Врачебная комиссия приняла решение обеспечить пациента пациента лекарственным препаратом и тест-полосками.Известно, что с 2022 года житель города Гусь-Хрустальный не получал необходимые ему лекарства в полном объеме.В итоге, прокурор обратился в суд об обязании ООО "Эльче" своевременно направлять в Министерство здравоохранения Владимирской области информацию о потребности пациента, а также обеспечить мужчину таблетками и медицинскими изделиями.Решением суда требования прокурора судом удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото pxfuel.com