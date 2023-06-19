Новый случай заражения выявлен в Меленковском районе.

Второй очаг птичьего гриппа обнаружен во Владимирской области. Новый случай заражения выявлен в Меленковском районе.Как рассказали в правительстве региона, в Ляховском сельском поселении введён карантин. Власти занимаются локализацией и ликвидацией очага заболеваемости. В планах чиновников - обработать территорию, уничтожить трупы животных и осмотреть других птиц.Ранее в Суздале на реке Каменка чайка, умершая от птичьего гриппа.Грипп птиц – острое инфекционное заболевание, передающееся человеку, характеризуется острым лихорадочным синдромом, поражением лёгких и высокой летальностью.Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют соблюдать