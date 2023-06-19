Организации брали украшения по договору о хранении имущества, выплачивали клиентам деньги, а затем раньше срока продавали драгоценности. Таким образом, клиенты не всегда могли выкупить

Организации брали украшения по договору о хранении имущества, выплачивали клиентам деньги, а затем раньше срока продавали драгоценности. Таким образом, клиенты не всегда могли выкупить украшения, которые заложили в ломбард. И по итогу выручали за них меньше половины стоимости. Во владимирском отделении Банка России сообщили названия таких ломбардов – это ООО “Альфа Ломбард” и ООО”Аурум Ломбард”.