Медицину - в село. До конца года во Владимирской области откроются 7 новых ФАПов и 3 врачебные...

Медицину - в село. До конца года во Владимирской области откроются 7 новых ФАПов и 3 врачебные лаборатории.Так реализуется региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения". Две лаборатории в этом году заработают в селе Годуново и поселке Балакирево в Александровском районе. Там же - ФАП в деревне Новожилово. Ещё два откроются в Кольчугинском районе: в селе Зиновьево и поселке Золотуха.Лаборатория заработает и в микрорайоне Нововязники Вязниковского района. ФАПы - в поселке Дружба Камешковского, деревнях Кондряево Судогодского, Левенда Меленковского и Демидово Гусь-Хрустального.