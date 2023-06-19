Во Владимирской области сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в частном доме.
18 июня 2023...
Во Владимирской области сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в частном доме.
18 июня 2023 вечером в Муромском районе, деревне Рожново, на улице Садовая, дом 30 произошел пожар в частном жилом доме. Об этом сообщает МЧС России по Владимирской области.
По прибытии пожарных подразделений установлено, что горит жилой дом с надворными постройками. По информации спасателей площадь пожара 154 квадратных метров.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек личного состава.
Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.
Фото МЧС России по Владимирской области