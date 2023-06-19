Заражений клещевым вирусным энцефалитом в 33-ем регионе не зарегистрировано.

Во Владимирской области выявлено 7 случаев клещевого боррелиоза. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.Всего за неделю от укусов клещей пострадали 139 человек (39 детей). С начала года в больницы обратились 1227 жителей (327 - дети). В лидерах: Ковровский, Муромский, Петушинский, Гусь-Хрустальный и Александровский районы.Заражений клещевым вирусным энцефалитом в 33-ем регионе не зарегистрировано. За прошедшие семь дней ещё у 7 членистоногих обнаружен иксодовый боррелиоз (болезнь Лайма).