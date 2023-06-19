Врач-инфекционист Татьяна Истомина рассказала о заболеваниях, которые встречаются чаще других в летнее время. В первую очередь речь идет об острых кишечных инфекциях, в том числе ..

Врач-инфекционист Татьяна Истомина рассказала о заболеваниях, которые встречаются чаще других в летнее время. В первую очередь речь идет об острых кишечных инфекциях, в том числе ротавирусе, который быстро распространяется в водной среде. Волна таких пациентов начинается с приходом тепла.Еще она категория "летних" болезней — различные пищевые отравления, отметила специалист. Также в жару может наступить переохлаждение, которое приводит к ОРВИ, циститам и пневмонии, передает .