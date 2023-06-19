Художественный руководитель Музыкальной экспедиции Борис Андрианов подвёл итоги десятого...

Художественный руководитель "Музыкальной экспедиции" Борис Андрианов подвёл итоги десятого юбилейного фестиваля.Во Владимирской области завершилась 10-ая "Музыкальная экспедиция". Каким был юбилейный фестиваль? Его итоги подводим вместе с прославленным российским виолончелистом Борисом Андриановым, художественным руководителем "Музыкальной экспедиции". С заслуженным артистом России беседовала Мария Платанюк.