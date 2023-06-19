За трату денег с найденной банковской карты житель Владимирской области пойдет под...

За трату денег с найденной банковской карты житель Владимирской области пойдет под суд.Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Костерева.Пострадавший от его действий обратился в полицию. Он сообщил, что получил несколько смс о списании денег и понял - карту он где-то потерял.Выяснилось, что обвиняемый нашел этц карту магазина и совершил покупки с нее на сумму 3 000 рублей. Его дело направлено в суд.Полиция напоминает, что для по закону нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом. В противном случае, может насупить ответственность по статье УК «Кража». Это до 5 лет лишения свободы.Фото: https://www.pxfuel.com