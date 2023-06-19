Герцогиня Сассекская очень близка с девочкой и относится к ней как с собственной дочери.

Герцогиня Сассекская очень близка с девочкой и относится к ней как с собственной дочери.Принц Гарри и Меган Маркл женаты уже пять лет. За это время супруги дважды стали родителями. Сегодня в семье подрастает четырехлетний сын Арчи Харрисон и двухлетняя дочь Лилибет Диана. Как и к другим представителям монаршей семьи, к наследникам пары приковано особенно пристальное внимание общественности. Публика всегда с нетерпением ждет новостей о детях герцогов Сассекских и досконально изучает каждый новый снимок с их участием.Впрочем, далеко не все поклонники знают о том, что в жизни Меган Маркл есть еще один ребенок, которого она воспринимает как родного. Супруга принца Гарри считает себя второй мамой дочки своей лучшей подруги – стилиста Джессика Малруни. Близкие к окружению герцогини Сассекской люди утверждают, что она не только одаривает малышку Айви своим вниманием, но и заваливает любимицу подарками."Меган действительно относится к Айви, как к собственной дочери. Они разговаривают по скайпу каждый день, и Мег всегда присылает рукописные письма и милые продуманные подарки", – рассказали осведомленные люди.Сегодня о близком к Меган Маркл ребенке мало что известно. В 2018 году, когда девочке было всего пять, она стала гостьей на бракосочетании своей "второй мамы" и выполняла там роль цветочницы. А на днях малышке исполнилось уже 10 лет. Вероятно, в такой важный день супруга принца Гарри не обделила свою любимицу вниманием.