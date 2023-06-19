Жители Владимирской области будут отдыхать по-новому в 2024 году. К 1 Мая в 2024 году добавят...

Жители Владимирской области будут отдыхать по-новому в 2024 году.К 1 Мая в 2024 году добавят выходные. Это позволит удлинить выходные, при этом не отрывая дни от новогодних каникул, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.1 мая выпадает на среду и предлагается добавить два выходных дня, 29 и 30 апреля.В целом получится четыре праздничных дня. Если считать воскресенье, 28 апреля. При этом рабочая неделя перед первомайскими праздниками продлится 6 дней.Фото: pxfuel.com