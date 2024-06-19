Более 27,6 млн рублей получат муниципалитеты региона по программе «30 на 70».

В рамках программы "30 на 70" во Владимирской области более 27,6 млн рублей были направлены на решение местных вопросов. По инициативе губернатора Александра Авдеева участники программы теперь собирают лишь 30% от необходимой суммы, в то время как 70% предоставляется государственной поддержкой.28 муниципальных образований региона приняли участие в обновленной программе самообложения сельских жителей. Они смогли собрать около 11,9 млн рублей, а областная дотация составила более 27,6 млн рублей.