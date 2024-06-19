Рабочий утрамбовывает пескоцементную смесь. Делается это с помощью специального оборудования – виброплитки. На улице Добросельской ведутся работы по обустройству сквера. Это

Рабочий утрамбовывает пескоцементную смесь. Делается это с помощью специального оборудования – виброплитки. На улице Добросельской ведутся работы по обустройству сквера. Это общественное пространство в прошлом году стало победителем в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Зерновский сквер в ближайшее время уже будет открыт для посещений. Но пока там ведется активная стройка. Рафаэль