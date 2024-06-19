Бывший заместитель города Коврова обвиняется в получении крупной взятки. Напомним, в середине...

Бывший заместитель города Коврова обвиняется в получении крупной взятки.Напомним, в середине апреля возбуждено (и в настоящее время расследуется) уголовное дело в получении бывшим заместителем главы города взятки в особо крупном размере.В пресс-службе региональной прокуратуры поясняют, что в период с 2022 по 2023 гг. мужчина, занимая указанную должность, получал от руководителя застройщика деньги, которые тот перечислял ему на благотворительные цели.Размер полученных им средств превысил 800 тысяч рублей.«…. Однако, как установлено прокурорской проверкой, намерений использовать полученные деньги по назначению заместитель главы города Коврова не имел. Перечисленные средства расходовал на личные нужды, о чем благотворителю не было известно...» - рассказывают в пресс-службе региональной прокуратуры.Материалы проверки были направлены в следственный отдел МО МВД России «Ковровский» для решения вопроса об уголовном преследовании.В данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершённое в крупном размере с использованием служебного положения»).Расследование находится на контроле Ковровской городской прокуратуры.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений