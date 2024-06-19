Премьера шестисерийного докуфикшена «Тайны Карениной» (18+) состоится 17 июля в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и KION. Это мультижанровый проект, в котором объединились мелодрама, психологический и

Премьера шестисерийного докуфикшена «Тайны Карениной» (18+) состоится 17 июля в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и KION. Это мультижанровый проект, в котором объединились мелодрама, психологический и социальный триллеры, тщательное расследование, художественная реконструкция и история нравов конца XIX века. В основу документального сериала легла книга Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной». В июне проект будет представлен в секции «Самый