Роспотребнадзор поделился списком водных объектов, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения. По состоянию на 18 июня таких мест для купания всего 10 из 40 заявленных. Кстати,

Роспотребнадзор поделился списком водных объектов, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения. По состоянию на 18 июня таких мест для купания всего 10 из 40 заявленных. Кстати, владимирских водоемов в списке разрешенных пока не наблюдается. Как объяснили в Роспотребнадзоре, муниципалитеты должны самостоятельно подготовить документы (экспертное заключение, анализы воды и другие бумаги), а затем направить их в надзорное ведомство.