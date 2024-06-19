Утро начинается не с кофе. Свидетелями разгоревшегося скандала между кондуктором и женщиной, находящейся в салоне, пассажиры 5-го автобуса стали уже в 8:30, пока ехали на работу или учебу.

Утро начинается не с кофе. Свидетелями разгоревшегося скандала между кондуктором и женщиной, находящейся в салоне, пассажиры 5-го автобуса стали уже в 8:30, пока ехали на работу или учебу. Очевидцы прислали видео нешуточных разборок в редакцию «Шестого канала». Фрагмент видео Кондуктор: Тупая! Пассажир: Сама тупая! Я просто спросила, почему мы не едем. Кондуктор: А я вам