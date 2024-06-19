Бывший вице-мэр Коврова Амангельды Куандыков подозревается в мошенничестве. Как выяснили в прокуратуре, он брал деньги у фирмы-застройщика на благотворительность, а на самом деле тратил

Бывший вице-мэр Коврова Амангельды Куандыков подозревается в мошенничестве. Как выяснили в прокуратуре, он брал деньги у фирмы-застройщика на благотворительность, а на самом деле тратил средства на личные нужды. Напомним, в апреле этого года бывший ковровский чиновник был задержан за взятку. Он получил трехкомнатную квартиру за согласование документов на строительство и ввод в эксплуатацию объектов. Амангельды