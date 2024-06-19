На маршруты Владимира выйдут 20 новых автобусов 20 новых низкопольных городских автобусов МАЗ-203...

На маршруты Владимира выйдут 20 новых автобусов20 новых низкопольных городских автобусов МАЗ-203 в ближайшее время выйдут на маршруты Владимира. Машины произведены в Минске и сейчас проходят приемку, - сообщают в городской администрации.Олег Татаринцев - представитель компании-поставщика:- Автобусы все имеют автоматическую коробку передач, автобусы также имеют кондиционеры для удобства передвижения по городу, также автобусы оборудованы инвалидными пандусами, чтобы было удобно всем людям без исключения.Также в каждом установлены валидаторы (для бесконтактной оплаты проезда), камеры видеонаблюдения, системы навигации и подсчета пассажиров на входных группах - с передачей данных в онлайн режиме, что позволит автоматически контролировать пассажиропоток.Глава Владимира Дмитрий Наумов отметил, что сегодня подвижной состав общественного транспорта областной столицы обновлен почти полностью.Дмитрий Наумов - глава г. Владимира:- Мы уже перешли порог в 95%, но задача стоит у нас гораздо больше. Помимо тех маршрутов, которые традиционно обслуживаются нашим транспортным предприятием, нам нужно увеличивать сеть новых маршрутов для того, чтобы их, как можно больше, приблизить к тем микрорайонам, которые сейчас у нас активно развиваются, заселяются.