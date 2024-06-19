«Не слышат граждан»: в Киржачском районе нарушался порядок рассмотрения жалоб местных...
«Не слышат граждан»: в Киржачском районе нарушался порядок рассмотрения жалоб местных жителей
Прокуратурой Киржачского района по заявлениям местных жителей проведена проверка исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
Выяснилось, что не всеми органами местного самоуправления района соблюдаются установленные законом требования.
Например, зафиксированы факты несвоевременной регистрации обращений граждан, нарушения сроков их рассмотрения, а также установлены случаи полного игнорирования.
«… По результатам прокурорского вмешательства права граждан, не получивших ответы на свои заявления, восстановлены...» - поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры.
Кроме того, на основании постановлений прокурора, двое исполняющих обязанности глав администраций органов местного самоуправления (города Киржача и Першинского сельского поселения) привлечены к административной ответственности (по ст. «нарушение порядка рассмотрения обращений граждан»).
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений