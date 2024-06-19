В кафе, расположенном на улице Лермонтова города Лакинска, случился пожар.

В кафе, расположенном на улице Лермонтова города Лакинска, случился пожар. Об этом рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.Сообщение о возгорании спасатели получили 17 июня, в 23.39, и немедленно выдвинулись на место ЧП. Площадь пожара составила 300 кв. метров. В тушении приняли участие 22 сотрудника МЧС на 7 машинах. К счастью, в огне никто не пострадал.«Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.