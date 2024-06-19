Время, когда деревья были большими, мы часто вспоминаем с ностальгией. Давайте воскресим в памяти факты, события и предметы, которые нас окружали в детстве.

Время, когда деревья были большими, мы часто вспоминаем с ностальгией. Давайте воскресим в памяти факты, события и предметы, которые нас окружали в детстве.1. Кто никогда не вел легендарную передачу "В гостях у сказки"?А – Валентина Леонтьева;Б – Владимир Долинский;В – Рина Зеленая.2. В какое время выходила телепередача "Будильник"?А – Воскресенье, в 9.30.Б – Суббота, в 10.20.В – Пятница, 11.40.3. Чего не обещал перед лицом своих товарищей школьник, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации?А – Горячо любить свою Родину;Б – Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин;В – Выполнять законы пионеров Советского Союза;Г – Примерно учиться и отличаться прилежным поведением.4. Готовальня — это...А – Набор чертежных инструментов в специальном футляре;Б – Класс для уроков труда у девочек;В – Шишка после ушиба.5 – Родившиеся в СССР помнят легендарные аппараты с газировкой. Сколько стоит стакан воды с сиропом?А – 1 копейка;Б – 3 копейки;В – 5 копеек.6. Какого аттракциона не знали советские дети?А – Колесо обозрения;Б – "Сюрприз";В – "Ромашка";Г – Американские горки.7 – "Пионерская зорька" – это...А – Радиопередача для школьников;Б – Газета для школьников;В – Марка конфетОТВЕТЫ1 – В – Рина Зеленая;2 – А – Воскресенье, 9.30;3 – Г -Примерно учиться и отличаться прилежным поведением;4 – А -Набор чертежных инструментов в специальном футляре;5 – Б – 3 копейки;6 – Г – "Американские горки".7 – А – Радиопередача.