Время, когда деревья были большими, мы часто вспоминаем с ностальгией. Давайте воскресим в памяти факты, события и предметы, которые нас окружали в детстве.
Время, когда деревья были большими, мы часто вспоминаем с ностальгией. Давайте воскресим в памяти факты, события и предметы, которые нас окружали в детстве.
1. Кто никогда не вел легендарную передачу "В гостях у сказки"?
А – Валентина Леонтьева;
Б – Владимир Долинский;
В – Рина Зеленая.
2. В какое время выходила телепередача "Будильник"?
А – Воскресенье, в 9.30.
Б – Суббота, в 10.20.
В – Пятница, 11.40.
3. Чего не обещал перед лицом своих товарищей школьник, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации?
А – Горячо любить свою Родину;
Б – Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин;
В – Выполнять законы пионеров Советского Союза;
Г – Примерно учиться и отличаться прилежным поведением.
4. Готовальня — это...
А – Набор чертежных инструментов в специальном футляре;
Б – Класс для уроков труда у девочек;
В – Шишка после ушиба.
5 – Родившиеся в СССР помнят легендарные аппараты с газировкой. Сколько стоит стакан воды с сиропом?
А – 1 копейка;
Б – 3 копейки;
В – 5 копеек.
6. Какого аттракциона не знали советские дети?
А – Колесо обозрения;
Б – "Сюрприз";
В – "Ромашка";
Г – Американские горки.
7 – "Пионерская зорька" – это...
А – Радиопередача для школьников;
Б – Газета для школьников;
В – Марка конфет
ОТВЕТЫ
1 – В – Рина Зеленая;
2 – А – Воскресенье, 9.30;
3 – Г -Примерно учиться и отличаться прилежным поведением;
4 – А -Набор чертежных инструментов в специальном футляре;
5 – Б – 3 копейки;
6 – Г – "Американские горки".
7 – А – Радиопередача.