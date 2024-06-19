От Владимирской области направлена гумпомощь в ЛНР для воздушно-десантных войск Очередной...

От Владимирской области направлена гумпомощь в ЛНР для воздушно-десантных войскОчередной гуманитарный груз от региона - в ЛНР. По поручению губернатора Александра Авдеева от правительства Владимирской области направлен конвой с дополнительной помощью нашим военным.Она предназначена подразделениям воздушно-десантных войск. Миссию возглавил владимирец Александр Шишаков - нашим защитникам он помогает на постоянной основе.Груз сформирован по заявкам самих бойцов. В него вошли средства связи, специальное снаряжение, квадрокоптеры, запчасти для грузовых автомобилей.А это уникальные кадры из Херсонской области. Боевая работа наших земляков. Владимирские бойцы - специалисты РЭБ - перехватили БПЛА самолётного типа с мощной осколочной частью на основе натовской взрывчатки.