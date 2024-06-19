Песок на городском пляже Гусь-Хрустального отныне очищает Пескарь Технику под таким названием в...

Песок на городском пляже Гусь-Хрустального отныне очищает "Пескарь"Технику под таким названием в летний сезон активно использует комплексная спортивная школа имени Паушкина.И "Пескарь" не подводит. С помощью этой машины для просеивания песка на гусевском пляже качественно подготавливаются волейбольные корты, убирается мелкий мусор.Как площадка для проведения сезонных соревнований пляж Гусь-Хрустального известен всей стране. В город приезжают спортсмены из разных городов России.Приобрели "Пескарь" осенью прошлого года, благодаря межбюджетному трансферту. Стоимость машины - 665 тысяч рублей. Из них почти 579 тысяч - средства областной казны.Благодаря этой же программе в спортшколе имени Паушкина появился робот-пылесос для чистки бассейна. Развитие спорта для Владимирской области, в том числе - в территориях - в числе приоритетов.