Песок на городском пляже Гусь-Хрустального отныне очищает Пескарь
Технику под таким названием в...
Песок на городском пляже Гусь-Хрустального отныне очищает "Пескарь"
Технику под таким названием в летний сезон активно использует комплексная спортивная школа имени Паушкина.
И "Пескарь" не подводит. С помощью этой машины для просеивания песка на гусевском пляже качественно подготавливаются волейбольные корты, убирается мелкий мусор.
Как площадка для проведения сезонных соревнований пляж Гусь-Хрустального известен всей стране. В город приезжают спортсмены из разных городов России.
Приобрели "Пескарь" осенью прошлого года, благодаря межбюджетному трансферту. Стоимость машины - 665 тысяч рублей. Из них почти 579 тысяч - средства областной казны.
Благодаря этой же программе в спортшколе имени Паушкина появился робот-пылесос для чистки бассейна. Развитие спорта для Владимирской области, в том числе - в территориях - в числе приоритетов.