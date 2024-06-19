Этот тест на знание дореволюционных реалий у вас не вызовет затруднений. Давайте вспомним школьный курс истории!

Этот тест на знание дореволюционных реалий у вас не вызовет затруднений. Давайте вспомним школьный курс истории!1. Какая фамилия была у Петра Первого?А – Великий;Б – Романов;В – Рюрикович.2. София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская взошла на русский престол как...А – Екатерина Первая;Б – Екатерина Вторая;В – Анна Иоановна.3. Император Петр Второй прожил всего 14 лет и был похоронен...А – В Петропавловском соборе Петербурга;Б – В Архангельском соборе Москвы;В – В Троице-Сергиевой лавре.4. Сколько детей было у последнего русского императора Николая Второго?А – Три девочки и два мальчика;Б – Три дочери и сын;В. – Четыре дочери и сын.5. Храм Воскресения Христова на крови (Спас на крови) был сооружен на месте, где 1 марта 1881 года...А – в результате покушения был смертельно ранен император Александр Второй;Б – убит Николай Первый;В – люди погибли на Ходынском поле при коронации императора.ОТВЕТЫ1– Б – Романов.2 – Б – Екатерина Вторая;3 – Б – В Архангельском соборе Москвы.4 – В -Четыре дочери и сын.5 – А -В результате покушения был смертельно ранен император Александр Второй.