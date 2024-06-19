Авария-паровоз случилась на Пекинке сегодня, 19 июня, около 13:10. На перекрестке возле Содышки 69-летний водитель влетел в стоящие на светофоре машины. Пострадала пассажирка одного из авто. Как

Авария-паровоз случилась на Пекинке сегодня, 19 июня, около 13:10. На перекрестке возле Содышки 69-летний водитель влетел в стоящие на светофоре машины. Пострадала пассажирка одного из авто. Как сообщили в ГАИ, водитель «Фольксваген Тигуан» двигался со стороны Москвы в сторону Нижнего Новгорода. Мужчина врезался во впереди стоящий автомобиль «Хендай Акцент», который ожидал зеленого сигнала светофора. От