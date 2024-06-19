Редкую птицу удалось снять во Владимирской области в поле Киржачского района. На фото белый аист стоит в поле люпинов. Снимками поделились в пресс-службе правительства региона. Белые аисты у

Редкую птицу удалось снять во Владимирской области в поле Киржачского района. На фото белый аист стоит в поле люпинов. Снимками поделились в пресс-службе правительства региона. Белые аисты у нас – редкие гости. Птицы занесены в Красную книгу области. Последний раз о встрече с аистами на территории региона сообщали в мае прошлого года. Охотничий инспектор снял на