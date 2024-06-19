Два дома в Коврове загорелись после попадания в них молнии во время грозы 18 июня. Возгорания в обоих случаях начались на кухне. Информацией о происшествиях поделился блогер-спасатель из

Два дома в Коврове загорелись после попадания в них молнии во время грозы 18 июня. Возгорания в обоих случаях начались на кухне. Информацией о происшествиях поделился блогер-спасатель из ковровского ПСО Михаил Быков в своем сообществе «#заметки_спасателя». Всего произошло четыре происшествия. В двух домах случилось короткое замыкание после того, как в дома попали молнии. А пожары