В Покрове одновременно пропало 7 канализационных люков Об этом сообщают в местной администрации,...

В Покрове одновременно пропало 7 канализационных люковОб этом сообщают в местной администрации, а покровчане делятся видео в соцсетях.Все люки принадлежат городскому водоканалу. Сообщается, что оперативно был проведен обход близлежащих пунктов приема металлолома - но результатов поиск пока не дал. Заявление в полицию написано.Есть мнение, что злоумышленники - люди приезжие и искать нужно в соседних городах или регионах.