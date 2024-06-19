В Покрове одновременно пропало 7 канализационных люков
Об этом сообщают в местной администрации,...
В Покрове одновременно пропало 7 канализационных люков
Об этом сообщают в местной администрации, а покровчане делятся видео в соцсетях.
Все люки принадлежат городскому водоканалу. Сообщается, что оперативно был проведен обход близлежащих пунктов приема металлолома - но результатов поиск пока не дал. Заявление в полицию написано.
Есть мнение, что злоумышленники - люди приезжие и искать нужно в соседних городах или регионах.