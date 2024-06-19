Владимирская область стала точкой притяжения для автотуризма Перспективы развития автотуризма...

Владимирская область стала точкой притяжения для автотуризмаПерспективы развития автотуризма оценил Президент Владимир Путин. Доклад, посвященный этой теме, главе государства представил Максим Решетников, Министр экономического развития Российской Федерации.Наступило время открывать родную страну, и в России действительно вырос спрос на внутренний туризм, в частности, - на автомобильный. В прошлом году россияне совершили 26 миллионов туристических поездок на автомобилях. К 2030-ому году их число вырастет почти в 2 раза.Наглядный пример - фестиваль караванеров "Абунафест" во Владимирской области. Напомним, в этом году его принял Суздаль, а фестиваль побил все рекорды по количеству участников. Их число приблизилось к семи сотням.Кстати, все сведения о туристических маршрутах можно найти на национальном туристическом портале путешествуем.рф. Там уже собраны 35 маршрутов, скоро добавятся еще 10. Инициативы субъектов Российской Федерации получат поддержку на федеральном уровне, благодаря механизму единой туристической субсидии.