В рамках Международной выставки-форума Россия проходит фестиваль «Будущее в цветах», на котором можно увидеть удивительные растения из разных уголков Российской Федерации.

В рамках Международной выставки-форума "Россия" проходит фестиваль «Будущее в цветах», на котором можно увидеть удивительные растения из разных уголков Российской Федерации. Наш край представил знаменитую владимирскую вишню. Об этом рассказала регионального правительства.Чтобы ещё больше удивить посетителей мероприятия, владимирские вишни постарались украсить. На плодовые деревья повесили стеклянные ягоды, которые изготовили умельцы из Гусь-Хрустального.Легенда гласит, что впервые вишня попала во Владимир из Византии в XVI веке. С этим растением наших предков познакомили странствующие монахи.«Сегодня есть десятки сортов вишни с разными вкусами, сроками цветения и созревания, а ведь все они происходят от нескольких саженцев, привезённых к нам вместе с православной верой и надеждой на долгое благополучное будущее Владимирской земли», - говорится в сообщении пресс-службы.