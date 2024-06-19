Владимирские джиперы побывали в экспедиции по заброшенным деревням региона Любители бездорожья в...

Владимирские джиперы побывали в экспедиции по заброшенным деревням регионаЛюбители бездорожья в любой сезон готовы к новым приключениям. Ребята из клуба 4 WD Владимир побывали в очередной экспедиции по заброшенным деревням Владимирской области.Эта поездка для владимирских джиперов уже не первая. Экспедиция по таким точкам на карте уже становится традицией.Как рассказал "Вестям" администратор сообщества 4 WD Владимир Ян Грызунов, владельцы внедорожников отправились в Меленковский район. По словам Яна, это края его предков, и детство он проводил именно там.По дорогам, а точнее по направлениям - по полям и лесам Меленковского района рыцари на внедорожниках проехали вдоль деревень Новодурово - Кочетки - Дмитриево - Каменка. А на ночлег участники экспедиции ( экипажей было немало) встали на озере Широха.По словам джиперов, каждая такая поездка дарит особые эмоции. Это всегда путешествие с привкусом ностальгии.Увы, не во всех деревнях осталась жизнь. С грустью джиперы фиксировали на камеру заброшенные дома и "детали времени". К примеру, в одном из домов под обоями - газета "Призыв" образца 1967 года.