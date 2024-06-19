Символы мира, любви и надежды. Речь о голубях. Они могут приносить не только вести, но и опасные болезни. Пернатых часто можно встретить в городских скверах. Здесь их кормят люди. По словам

Символы мира, любви и надежды. Речь о голубях. Они могут приносить не только вести, но и опасные болезни. Пернатых часто можно встретить в городских скверах. Здесь их кормят люди. По словам биологов, больного голубя видно сразу. Руслан Жуков, биолог Он очень вялый, практически не летает, глаза у него полузакрыты. Бывает болезнь – вертячка. Шея крутится