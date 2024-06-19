Владимирские красавицы завоевали титулы на конкурсе Миссис и мисс Россия Мира 2024 А теперь -...

Владимирские красавицы завоевали титулы на конкурсе "Миссис и мисс Россия Мира 2024"А теперь - новости мира красоты. Семь владимирских красавиц завоевали титулы на одном из самых масштабных конкурсов "Миссис и мисс Россия Мира 2024". Была отмечена и организатор наших областных этапов Виктория Селеметова - она вошла в топ-з лучших директоров в стране.В этом году финал конкурса прошел в концертном зале Барвиха. На сцену вышли 119 красавиц - замужние дамы, бизнес-леди, модели.Наш регион представляли 9 участниц.Этапов было несколько. Среди них, например, знакомство с жюри, вручение подарков от родного края. Среди прочего, наши девушки подарили организаторам конкурса хрустальные бокалы в форме короны из Гусь-Хрустального.Финальное награждение длилось более трех часов. Наши Королевы взяли сразу семь номинаций, среди которых Мисс Россия Мира, Мисс Union nations и вторая вице-миссис.Наталья Аникина - 2-я вице-миссис Россия Мира Classic 2024:- Что дал мне этот конкурс? Очень много. Я стала более уверенно себя чувствовать. Во-вторых, мне нравится, что моя семья меня поддерживает. Муж, дети.Арина Трифонова - Мисс Россия Мира 2024:- В момент, когда объявили меня для награждения, я испытала невероятную радость. И, в первую очередь, - я подумала о том, как сильно будут гордиться мною мои родители. И вся Владимирская область. Сейчас я морально готовлюсь представлять нашу страну на международном конкурсе.