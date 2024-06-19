Владимирские студенты представляют бизнес-идею в качестве дипломной работы Как защитить диплом и...

Владимирские студенты представляют бизнес-идею в качестве дипломной работыКак защитить диплом и бизнес-идею одновременно? - Знают выпускники ВлГУ. Подробности у Ангелины Свищ.- В данном блоке присутствует электроника, которая фиксирует вибрацию, и при отклонениях она снижает автоматическую подачу на 10%, позволяя улучшить качество производимой продукции и вообще износ инструмента.Софья Левина оканчивает магистратуру Института машиностроения и автомобильного транспорта ВлГУ. Формат «Стартап как диплом» выбирает уже второй раз. Тема выпускной работы - фрезерный станок собственной разработки. Кроме того, свою бизнес-идею Софья представила на Всероссийском конкурсе "Студенческий стартап", победила и получила грант в 1 миллион рублей.Софья Левина - выпускница ВлГУ:- Данный продукт позволяет предприятиям снижать затраты и улучшать процесс обработки, качество обработки.Федеральная программа "Стартап как диплом" направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие технологического предпринимательства, а также поддержку бизнеса на начальном этапе. Выпускная квалификационная работа - это реально существующий бизнес-проект.Максим Денисов - заведующий кафедрой автоматизации, мехатроники и робототехники ВлГУ:- Ребятам интересно заниматься научной работой, но не просто научной работой, а на стыке науки и предпринимательства, и для того, чтобы повысить свою квалификацию - они выбирают формат защиты дипломов как стартап.Защитил стартап и Кирилл Давыдов - студент кафедры автоматизации, мехатроники и робототехники. Его проект - технология производства деталей и изделий для системы протезирования. В прошлом году Софья и Кирилл зарегистрировали свои малые инновационные предприятия на базе ВлГУ, разработали конструкторскую документацию.Кирилл Давыдов - выпускник ВлГУ:- Они из алюминия. Это позволяет нам из обычной шихты алюминия изготавливать такие детали повышая свойства самого сырья.Ежегодно ВлГУ выпускает более полутора тысяч магистрантов, бакалавров и специалистов очных форм обучения. Среди них большой пласт инженеров и технарей - эти специалисты сейчас самые востребованные на рынке труда.Татьяна Козлова - начальник управления приема студентов ВлГУ директор центра карьеры ВлГУ:- Предприятие Владимирской области и других регионов с удовольствием их берут и всегда рады нашим выпускникам. В основном это предприятия оборонно-промышленного комплекса, наши местные предприятия, которые занимаются обработкой металла.Прием документов стартует 20 июня. Вся актуальная информация о поступлении размещена на сайте приемной комиссии ВлГУ. Специалисты вуза проконсультируют абитуриентов лично - по телефону и в соцсетях.