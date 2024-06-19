Во вторник, 18 июня, глава Владимира Дмитрий Наумов провёл осмотр нового общественного транспорта, который на днях пополнил городской автопарк.

Во вторник, 18 июня, глава Владимира Дмитрий Наумов провёл осмотр нового общественного транспорта, который на днях пополнил городской автопарк. Об этом рассказала мэрии.Владимир получил 20 низкопольных автобусов большого класса МАЗ-203. Современные пассажирские машины оборудованы с учётом всех требований. В частности, в них имеются валидаторы, навигаторы и система видеонаблюдения. Всё это позволяет предоставлять более качественные услуги по перевозки пассажиров.«В настоящий момент новый транспорт проходит приёмку для последующей эксплуатации на маршрутах города», - говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.